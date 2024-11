Arrestation du cortège de Sàmm Sa Kàddu par la BIP « C’est une injustice, une intimidation, mais aussi une violation grave des libertés garanties par notre constitution » (Abdou Mbow).  

"Je voudrais condamner cette tentative d’intimation orchestrée par le pouvoir en place et son chef Ousmane à l’endroit des opposants politiques. Au moment où j’écris ce message, le cortège de Samm sa Kaddu en provenance de Thies est arrêté par la police et les véhicules entrain d’être fouillés. C’est une injustice, ,une intimidation, mais aussi une violation grave des libertés garanties par notre Constitution. Tous les candidats ont le droit de battre campagne librement", a d'emblée déclaré Abdou Mbow, candidat de la coalition Takku Wallu Sénégal.



« Les problèmes dans l’arène politique ne se réglent pas par procuration. Ousmane Sonko aujourd’hui a peur et n’a rien d’autre à faire qu’à se réfugier derrière la police pour régler des comptes politiques", a-t-il poursuivi. Et de lancer : « Arrêtez ces apprentis dictateurs avant que cela ne soit trop tard… »