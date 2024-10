Arrestation de Bougane / TAS : « Pastef et l’esprit Maa Tey… L’indignation est toujours sélective sauf que… »

Selon la tête de liste de « Sénégal Kessé », « Pastef incarne l’esprit "maa tey" ». Suite à l’arrestation musclée de Bougane ce samedi à Bakel par la gendarmerie nationale, Thierno Alassane Sall qualifie « les images de regrettables », « se passent de commentaire et l'État Pastef se donne à voir sous son vrai visage. Il y a des personnes bien-pensantes qui trouvent prématuré de dénoncer les convocations de citoyens coupables d'exprimer leurs opinions dans des formes tout à fait convenables en République. D'autres qui estiment normal que des magistrats soient sanctionnés par un pouvoir politique par simple vengeance mesquine. Ou encore que le CESE ou le HCCT soient illégalement bloqués par le Président dans le même esprit "maa tey" », a constaté TAS.

Ce dernier ajoute que « si la violence gratuite exercée sur Bougane Guèye et le prétexte indigne en République qui lui a servi de détonateur ne déclenchent pas une condamnation unanime, alors c'est que l'indignation est toujours sélective dans ce pays. Sauf que les camps ont changé et les rôles ont été inversés ».