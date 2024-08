Armée-Nation: la base navale engage la construction d’une école à Mlomp (Oussouye)

Dans le cadre des activités civilo-militaires, la Base navale sud et ses partenaires vont réhabiliter l'école élémentaire de Santhiaba Ouoloff dans la commune Mlomp, suite à la requête formulée par le Directeur dudit établissement lors de la séance de levée des couleurs du mercredi 30 avril 2024.



Il s'agira de réhabiliter les 6 salles de classe, les toilettes, l'installation d'une pompe à eau et de panneaux solaires. Les parties prenantes de l’initiative ont procédé à la signature du contrat de mise en œuvre, l’activité s’est tenue à l'école Santhiaba Ouoloff. " Depuis longtemps la base navale Sud mène quotidiennement des actions au profit des populations locales.



Inscrit dans la longue tradition des forces armées, à la suite de la requête des autorités éducatives, nous avons décidé de résoudre cette doléances avec l’appui de Free Sénégal et de la fondation Axian. Ce projet va contribuer à renforcer le meilleur cadre et permettre aux écoliers d’être dans de bonnes conditions. Un travail de plaidoyer sera fait pour d’autres initiatives", rassure le commandant Baba Séne, capitaine de corvette de la base navale Sud. La réception des travaux est prévue au plus tard le mercredi 25 septembre 2024.