Arbre de Noël SICAP.SA : des années de travail récompensées, des défis fixés, Mamadou Kassé ouvre de nouvelles perspectives pour l’année 2022

Une fête de fin d’année comme il se doit, une belle ambiance, des cadeaux aussi bien pour les adultes que les enfants, de la bonne musique et un buffet. Telle est l’atmosphère qui reignait dans les locaux de la SICAP.SA ce mercredi à l’occasion de leur arbre de Noël.Comme à l’accoutumée dans son discours, Amadou Kassé, le directeur général, a magnifié le dynamisme et la dévotion des employés et a renouveler sa confiance à leur égard. Un bilan bilan positif de l’année écoulée est noté, des projets validés, d’autres entamés.Il s’agit notamment de la livraison du Complexe Almamy Matteuw Fall, de l'électrification de Sicap Keur Massar, de la livraison d'une partie des villas de Grand Mbao, de l'assainissement et de la livraison de parcelles sur Sacré-Cœur III VDN ainsi que la finalisation de la voierie, entre autres.L'année 2021, c'est également l'effectivité du démarrage de trois programmes d'envergure, notamment de Sicap Lac Rose par la construction de logements et le démarrage de la production de panneaux EPS sur site avec la concrétisation du projet de SISOL, la SICAP MBAO III, et la SICAP LIBERTE III.Ces programmes ont contribué naturellement au rayonnement du sous-secteur de l'habitat et permettront la pérennisation ainsi que le développement de la SICAP SA et a nécessité un partenariat dynamique entre l’État, les Communes et le secteur privé.