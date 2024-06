Arabie Saoudite: Une vidéo montrant des pèlerins morts fait polémique sur les RS

Une chaleur extrême règne actuellement en Arabie Saoudite en cette période de pèlerinage à la Mecque ou Hajj 2024. Plusieurs pèlerins seraient morts cette année du fait d'une forte canicule. Les températures auraient atteint 47°C à l'ombre. Des vidéos et des photos de pèlerins morts, laissés au bord de la route sans assistance des autorités saoudiennes, font polémique sur les réseaux sociaux . Plus de 2 760 personnes ont souffert d'insolation et de stress thermique pendant la seule journée de dimanche, a déclaré le ministère de la Santé.