Appui destiné au sport et à la culture de Kaolack : Serigne Mboup remet un chèque d'un million au CGDISCK.

Dans le cadre de la redynamisation du sport et de la culture à Kaolack, le président Serigne Mboup, au nom de son mouvement dénommé "And Défar Kaolack", a remis un chèque d'un million de nos francs au comité de gestion pour la défense des intérêts des sports et de la culture de Kaolack. La cérémonie de remise de cet appui a été effectuée au cœur de ville de Kaolack où Mr Mboup a rappelé les légendes du sport Kaolackois et promis de jouer pleinement sa partition pour que cette discipline puisse retrouver son lustre d'antan...