Appui aux sinistrés de Touba : Bougane Guèye Dani dépose entre les mains de Touba Ca Kanam une somme de 5 millions FCFA

Le leader de Gém Sa Bopp / Les Jambars s’est rendu à Touba samedi pour apporter son soutien aux populations sinistrées suite aux inondations. Bougane Guèye Dani a préféré faire de Touba Ca Kanam son interlocuteur, estimant que la structure mérite reconnaissance au vu des efforts colossaux qu’elle consent depuis plusieurs années et surtout depuis que la dernière pluie est tombée causant des morts, détruisant des maisons et coupant des routes.



Précisant que son geste et son périple n’ont aucune connotation politique, Bougane Guèye a préféré ne pas prendre la parole, se limitant à déposer entre les mains du président de la commission sociale de l’Association une somme de 5 millions de francs. Un geste hautement salué par Serigne Abdou Fatah Guèye, vice-président de TCK, qui, au nom de Serigne Habibou Mbacké, a remercié l’homme d’affaires.



L’argent a été déposé dans les caisses de Diounatoun Liman Nazamaho, la nouvelle structure créée par Serigne Mountakha et qui est chargée d’organiser les secours le temps du sinistre.