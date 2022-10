Appui aux entreprises : le Fongip et le Fonds de Solidarité Africain paraphent une convention.

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) et le Fonds de Solidarité Africain (Fsa) ont matérialisé, ce 14 octobre, une convention de partenariat visant à renforcer les capacités d’intervention des deux structures et d’intensifier davantage les activités de la Fongip à accompagner des entreprises sénégalaises à travers un dispositif de garantie attractif répondant aux besoins de l’écosystème financier.





Les domaines de la mutualisation des risques en terme de co garantie et de contre-garantie, de l’accompagnement technique et de la mise en place d’une ligne de garantie de 15 milliards FCFA résulteront également du partenariat entre les deux entités financières.



Le FSA mettra une ligne de garantie qui permettra au Fongip d’intervenir en couverture des projets d’investissement dans des secteurs d’activité non couverts mais éligibles aux critères du FSA. Ladite ligne va également permettre d’intervenir sur les dossiers dont la demande de garantie est supérieure à 500 millions FCFA. Elle interviendra également sur les dossiers sortant du cadre des Pme-Pmi.



L’administrateur général du Fongip, Thérèse Faye Diouf et le directeur général du Fsa, Ahmadou Abdoulaye Diallo ont paraphé l’accord de partenariat.