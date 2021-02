Appui à l'insertion des jeunes et des migrants de retour au Sénégal : L'ANPEJ remet du matériel d'une valeur de quarante millions de F CFA aux bénéficiaires de Dakar

L'Agence nationale pour la Promotion de l'Emploi des jeunes (ANPEJ), en partenariat avec le Programme Perspectives dans les pays d'origine de la Coopération technique allemande au Sénégal (GIZ), a remis un lot de matériel d'une valeur de quarante millions de F CFA aux bénéficiaires de la région de Dakar.



La cérémonie de remise du matériel aux bénéficiaires a eu lieu ce matin à Dakar, en présence du directeur général de l'ANPEJ, Son Excellence l'ambassadeur du Sénégal en Allemagne et le directeur du programme de la coopération Allemande GIZ au Sénégal. Cette rencontre qui a vu également la participation de plusieurs bénéficiaires dudit programme à Dakar, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du fonds d'appui à l'insertion de la population locale et des migrants de retour mis en place par le programme allemand GIZ.



Au total, 40 promoteurs ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national pour un montant de 130 millions de F CFA. Au cours de la cérémonie, le directeur général de l'ANPEJ, Tamsir Faye, a souligné que "ces opportunities initiées par le PME portent sur des formations, un appui matériel direct aux bénéficiaires, un investissement dans les réseaux de boulangerie de l'ANPEJ, mais aussi sur une dématérialisation de l'offre de service de l'ANPEJ à travers l'opérationnalisation très prochainement de la plateforme de formation en ligne E-TAGGAT."



En plus de cela, cette initiative vise également à accompagner les migrants sénégalais, potentiels comme de retour, en vue de faciliter leur insertion ou leur réinsertion professionnelle à travers l'octroi de subventions.

Tamsir Faye qui n'a pas manqué de se féliciter de l'appui de partenaires, précise par ailleurs que, " les 85 migrants sénégalais visés par le projet participent aux sessions de formation en entrepreneuriat, la gestion des entreprises d'une part et disposent de matériel leur permettant de mettre en œuvre leurs projets viables".