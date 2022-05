Approche inclusive : Le Trophée de la CAN « ne devrait pas s’arrêter dans la capitale », selon le ministre des Sports.

« Le trophée (de la CAN) devrait faire le tour de toutes les régions pour que les sénégalais qui sont champions d’Afrique puissent le côtoyer et prendre des photos dans la mesure du possible. » C'est ce que promet le ministre des Sports, qui parle d’« approche inclusive » et d’une « vision extrêmement claire pour le développement harmonieux du Sénégal ».



Matar Ba a encore indiqué que le trophée, remporté par le Sénégal, « ne devrait pas s’arrêter dans la capitale ». « Nous allons bientôt faire le tour du Sénégal qui va démarrer ce lundi, avec la cérémonie officielle. La coupe visitera toutes les capitales régionales », a déclaré le patron des Sports dans trophytour.sn. Il souhaiterait que tout le monde profite des opportunités qu’offre la CAN.



« Cette tournée vise l’épanouissement des sénégalais qui l’attendent depuis lors. Faire le tour du Sénégal participera à donner une joie supplémentaire aux sénégalais et aux sportifs », a-t-il ajouté. Ce sera l’occasion aussi, selon le ministre, de discuter de certaines questions.



« Ce sera l’occasion de recueillir certaines doléances et pourquoi pas apporter des éléments de réponse aux questions posées. Ce sera un moment de communion et de mobilisation du peuple sénégalais », assure Matar Ba. Le ministre des Sports appelle ainsi à la mobilisation dans la communion, dans l’allégresse pour accompagner cette tournée. Nous restons unis autour de l’essentiel.