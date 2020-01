Approche genre : Des professionnels de la Santé invités à apporter leur concours dans les recherches en santé.

La question de la dimension genre dans les politiques publiques, sociales et sanitaires demeure une préoccupation chez les professionnels du secteur. Des professionnels et experts en matière de santé ont été réunis ce lundi pour participer à une formation sur l’intégration du genre et l’égalité des sexes dans les recherches techniques.



L’objectif visé est d’intégrer le concept genre dans les recherches au niveau des différents comités d’éthiques. D’après El Hadi Mbaye, responsable Unité Sciences Sociales de l’IRESSEF, « la question du genre est souvent galvaudée ». À l’en croire, la plupart des gens font la confusion entre le genre et le sexe.



D’où la pertinence de réunir les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, etc) dans la définition de ce concept. Mieux, renchérit-il, leur concours permettra d’une part de repérer les vulnérabilités chez les femmes, et d’autre part de réussir l’intégration genre et l’égalité des sexes dans la recherche en santé.



Pour rappel, cette formation de cinq jours est organisée en partenariat avec le ministère de la santé et de l’action sociale, le comité national d’éthique pour la Recherche en santé, l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF).