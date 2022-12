Apprentissage de métiers dans les Daara : Une formation de plus de 10.000 jeunes prévue d’ici 2025

Après la rencontre entre le président de la République et les maîtres coraniques à Diamniadio en novembre dernier, la formation des jeunes dans les Daara commence à prendre forme. Ce matin, la direction de l’apprentissage a rencontré les 14 régions, les associations islamiques, religieuses, les fédérations nationales des maîtres coraniques pour réfléchir sur les mécanismes et les métiers à adopter pour la formation des Daara. La formation prévoit, d’ici 2025, la formation de 10.000 jeunes dans les Daara dans plusieurs métiers d’avenir. Ce qui a été, au goût des acteurs et particulièrement des maîtres coraniques qui espèrent d’ici 2030 un enrôlement de 30% des jeunes évoluant dans les Daara.