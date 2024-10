Appel de Ousmane Sonko pour le financement de sa campagne : ce qui intrigue Mamoudou Ibra Kane

Le président du mouvement « Demain, c’est maintenant » s’est posé des questions après la sortie du président du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Ousmane Sonko a appelé hier ses militants et responsables politiques à contribuer à la campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024 à travers une cagnotte. Mais Mamoudou Ibra Kane s'interroge : « Un clin d'œil « À faire plus » à l'endroit du DG de la CDC, caisse réputée très liquide. Le Pm cherche-t-il à camoufler les vraies sources de financement de son parti ? »





D’après l’allié de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, « le gouvernement ferait mieux de lancer une cagnotte pour secourir les Sénégalais qui seront bientôt soumis à des mesures d’austérité. » Le président de demain, c’est maintenant, rappelle la position très critiquée du FMI qui a listé une série de recommandations aux nouvelles autorités.