Appel au dialogue du PR : Le Groupe Parlementaire de Benno appelle à une large adhésion

Les députés du groupe parlementaire BBY font actuellement face à la presse au lendemain du vote de la proposition de loi sur le report de la présidentielle 2024. Tous les parlementaires de la mouvance avec à leur tête, le président du groupe, Abdou Mbow, étaient présents.



Le député et responsable politique de l’Apr a saisi l’occasion pour appeler à une large participation au dialogue qui a été lancé par le chef de l’État lors de son dernier message à la nation. « Nous appelons toutes les sensibilités de cette République à un dialogue ouvert, inclusif et constructif pour aller à une élection libre et transparente le 15 décembre prochain. Notre responsabilité est de participer à ce dialogue et nous osons espérer que cet appel soit entendu pour le bien du Sénégal » a lancé le président du groupe parlementaire de la majorité.