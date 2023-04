Appel au dialogue du PR : « C’est déjà un pas pour calmer un peu le jeu politique! » (Innocence Ntap Ndiaye, présidente du HCDS).

Commentant le discours à la nation de ce 3 avril du Chef de l’Etat Macky Sall de ce 3 avril en commémoration du 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (Hcds), Innocence Ntap Ndiaye, a magnifié un discours fédérateur.



« Le président de la république a presque embrassé tous les secteurs de la vie économique, politique et social et cela je pense que c’est important. », a expliqué l’autorité qui n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction sur la main tendue du président de la République.



« C’est quelque chose qui m’est allé droit au cœur. Je pense que les mots sont assez forts quand il dit rester ouvert au dialogue donc c’est entendu par tous les sénégalais, maintenant, il faut voir les conditions de ce dialogue. Un dialogue il y’a toujours, également, des règles de bases qui commandent un dialogue sincère entre les parties prenantes mais c’est déjà un pas pour calmer un peu le jeu politique. », a soutenu Innocence Ntap Ndiaye qui précise aussi que ce dialogue ne concerne pas seulement les acteurs politiques mais aussi les créateurs de la richesse.



« Dans le même sillage, il a également convoqué le patronat, les organisations patronales État créent la richesse dans ce pays. Il a annoncé une audience dans les jours à venir avec les différentes organisations patronales qui sont des parties prenantes au dialogue social tripartite parce que ce sont les organisations qui siègent au niveau du haut conseil du dialogue social donc je m’en suis vraiment félicitée d’entendre ces mots du Chef de l’État et nous allons attendre et jeter les bases d’un dialogue sincère entre toutes les parties prenantes », a-t-elle poursuivi.



Sur l’invitation à prendre part au défilé du 4 avril déclinée par la coalition de l’opposition, Innocence Ntap Ndiaye considère que les concernés auraient dû honorer le geste.



« C’est une courtoisie républicaine. Cela ne gâche en rien les convictions qu’ils ont. C’était important d’être là maintenant c’est une question d’appréciation personnelle. Quand les gens sont dans une coalition ce n’est pas évident », a-t-elle dit en gardant espoir que les acteurs vont reconsidérer l’invitation du président de la République.



« On ne sait jamais comme on dit la nuit porte conseil peut-être que demain (4 avril) on les verra. Je le souhaite, je le souhaite grandement », a confié la présidente du Haut conseil du dialogue social. Innocence Ntap Ndiaye a terminé en appelant à des concertations dans les différents secteurs d’activité, notamment la pêche qui a engendré ces derniers jours une situation délétère à Cayar.