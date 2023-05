Appel au dialogue : Les Sages de Benno soutiennent la cause et invitent les forces politiques à l’adhésion

Le secrétariat national du Conseil des Sages de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » a tenu sa réunion périodique de suivi de ses activités et des actualités de la vie nationale ie 1er mai 2023 à Dakar.



Au terme de cette réunion, le secrétariat national du conseil des sages de la coalition Benno Bokk Yakaar magnifie l’appel au dialogue et à la concertation lancé par le président de la République pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale dans le pays.



Les Sages de BBY soulignent leur entière approbation pour cette approche qu’ils jugent remarquable et républicaine très avisée dans cette période secouée épisodiquement par des tensions et de la violence depuis un peu plus de deux ans. Les Sages annoncent ainsi leur souhait de voir toute la classe politique répondre sans exclusive à cet appel qui pourra pacifier le chemin menant à la prochaine présidentielle prévue en février 2024 ».



Le conseil des Sages salue cette initiative et note avec satisfaction les premiers échos favorables enregistrés déjà du côté de grandes formations politiques et invitent ainsi les acteurs politiques à saisir cette occasion d’échanges selon les formats et termes indiqués comme l'a indiqué le président de la République en conseil des ministres au bénéfice de leur Nation dans le respect des institutions et de l’État de droit.