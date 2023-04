Appel au dialogue : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dit Oui au président Macky Sall

Le vice-président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement au niveau de l’Assemblée nationale a accepté de répondre au dialogue national que le président Macky Sall entend mener avec les forces vives de la nation. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, président du mouvement « Nekal Fi Askan Wi » et membre de la coalition Wallu Sénégal, considère que l’intérêt du Sénégal est au dessus de toute connivence politique. « Si le président de la République nous invite à dialoguer sur les enjeux du pays dans un contexte politique et social difficile, je pense que nous devons répondre favorablement », lance Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly invitant la société civile ainsi que toute l’opposition à participer pour sortir le pays de l’impasse.