Appel à un leadership fédérateur : pour une gouvernance apaisée et un Sénégal uni ( Par Aboubakr Khalifa KEBE )

Depuis sept mois, le Sénégal a changé de régime. Avec ce changement, une promesse forte : celle d’une rupture systémique, une aspiration à transformer en profondeur les structures du pays. Cependant, les enjeux sont nombreux, et certains défis, tels que l’immigration clandestine, le chômage ou encore la cohésion sociale, demeurent entiers. Dans ce contexte, la fonction de Premier Ministre nécessite plus que jamais un leadership capable de rassembler et de proposer des solutions inclusives.



Une culture sénégalaise fondée sur le dialogue et la conciliation



Le Sénégal est une société profondément marquée par une tradition de dialogue et de conciliation. Depuis des siècles, nos structures sociales ont toujours favorisé la résolution des conflits à travers la médiation, plutôt que par des voies judiciaires ou punitives. Dans nos Penc (assemblées villageoises), les conflits étaient réglés par la parole, sous l’autorité des Imams et des anciens, figures de sagesse et de respect. Même à l'époque des tribunaux musulmans, nombre de nos compatriotes préféraient soumettre leurs litiges à l'Imam du quartier plutôt qu’au Cadi. Cela s’explique par le fait que l’Imam, à travers ses conseils, cherchait à réconcilier les parties sans imposer de décision, là où le Cadi, représentant d'une autorité juridique, rendait un verdict susceptible de créer des gagnants et des perdants.

Cette tradition du dialogue pacifique est au cœur de notre ADN culturel. Le recours systématique à des décisions judiciaires dans le champ politique, où l’un est jugé coupable et l’autre innocent, n’est pas en phase avec cette identité sénégalaise. C'est pourquoi le Premier Ministre, en tant que garant de l'unité nationale, doit être le champion de cette conciliation, un modèle dans la recherche de solutions qui, plutôt que de diviser, rassemblent toutes les composantes de la société.



La communication non violente : un impératif pour un leadership fédérateur



En tant que leader, le Premier Ministre se doit d'adopter une communication non violente, qui constitue un socle indispensable pour une gouvernance apaisée. Le Sénégal est un pays où la parole des dirigeants joue un rôle fondamental. Le recours à une pédagogie de l’écoute et du dialogue est ainsi une condition sine qua non pour rassurer les citoyens, fixer un cap et les emmener avec lui dans la réalisation des réformes.

Le théoricien de la communication non violente, Marshall Rosenberg, nous enseigne que la manière de communiquer peut désamorcer les situations conflictuelles, tout en renforçant la compréhension et la coopération. Une approche inspirée de la médiation et de l’écoute active permet de mieux cerner les besoins des différentes parties et d’éviter les réactions brutales ou clivantes.

Dans le contexte sénégalais, le Premier Ministre pourrait s'inspirer de nos figures religieuses, qui ont su rassembler autour de messages d’espoir et de tolérance. Ces figures emblématiques ont souvent adopté des discours de résilience et de non-violence, même dans des moments de grande adversité, en se concentrant sur la transformation de la société sur le long terme, plutôt que de chercher des victoires immédiates à travers des discours populistes. Un leadership qui met l'accent sur une communication inclusive et pédagogique est celui qui porte les véritables réformes dans la durée.



L’exemple des guides religieux : une stratégie de long terme dans un contexte difficile



L’histoire des guides religieux sénégalais offre un précieux enseignement sur la manière de naviguer dans des contextes de forte tension. À l'époque de la colonisation, les figures religieuses sénégalais ont dû cohabiter avec une autorité coloniale qui représentait une force oppressante. Ils auraient pu opter pour une confrontation directe, suscitant un sentiment de rébellion chez leurs partisans à court terme. Cependant, ces leaders ont choisi une autre voie : celle de la résilience spirituelle et de la diplomatie silencieuse.

Ils ont réussi à bâtir une résistance pacifique qui a transcendé leur époque. Cette stratégie a permis de préserver l'intégrité de leur message et de poursuivre leur agenda spirituel à long terme, tout en évitant les embûches d'une confrontation immédiate et stérile.

Cette sagesse historique offre une leçon importante aux leaders politiques d'aujourd'hui. Les discours passionnés et mobilisateurs peuvent séduire une base militante sur le court terme, mais ils compromettent souvent les actions à long terme en fragmentant la société et en engendrant des divisions profondes. Ce risque consiste à scinder le peuple en deux catégories : les « bons » et les « mauvais », les « justes » et les « méchants ».

Le Premier Ministre, s’il veut véritablement être le leader fédérateur dont le Sénégal a besoin, doit éviter ces écueils et choisir la voie d'une communication qui rassemble, propose des solutions durables et crée une véritable unité nationale.



Un patriotisme sincère au service du bien commun



Si l’objectif du Premier Ministre est de bâtir un Sénégal nouveau, il doit démontrer que son patriotisme sincère ne consiste pas à dénoncer ses opposants, mais à offrir des solutions qui incluent tous les Sénégalais, quelles que soient leurs affiliations politiques ou sociales. Le patriotisme véritable est celui qui rassemble autour d’un projet commun, en veillant à ne pas dresser une partie de la population contre l'autre.

En conclusion, le Sénégal traverse une période critique, où la tentation de la division et du discours clivant peut sembler attrayante pour certaines franges de la population. Toutefois, il appartient au Premier Ministre de démontrer que la force de l’unité et la pédagogie de l’inclusion sont les seuls chemins viables vers une transformation durable. Les citoyens sénégalais ont soif de changement, mais aussi de stabilité et de cohésion. Le Premier Ministre a donc une opportunité unique de montrer la voie en s’inspirant des leçons de notre histoire et de notre culture du dialogue, pour construire un avenir commun, fondé sur le respect mutuel et l’unité nationale.



Aboubakr Khalifa KEBE