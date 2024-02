Appel à la paix de la communauté Layène: Boubacar Camara et Mamoudou Ibra Kane en phase

Le candidat à la présidentielle de 2024, Boubacar Camara a pris part, ce 11 février, à la cérémonie clôturant la 144ème édition de l’Appel du Mahdi. Il a salué à l’occasion le message de paix délivré par les autorités Layènes.



« L’Appel du Mahdi relaie l’image de paix et nous devons nous y soumettre pour que la paix puisse primer», a dit le président de la coalition Kamah 2024.







Le président du mouvement « Demain C’est maintenant », Mamoudou Ibra Kane aussi a répondu favorablement à l’appel pour la paix au Sénégal.



« Nous saluons cet appel à la paix », a-t-il dit et croit que cela doit passer par le respect de la constitution.



« La constitution est au-dessus de tous et nous devons nous nous y conformer pour la paix», a conclu Mamoudou Ibra Kane.