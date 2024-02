Appel Layène: « Il revient au PR de faire de sorte que la paix puisse à nouveau règner » (Seydina Issa Laye Sambe).

Prenant part, ce 11 février, à la cérémonie de clôture de la 144ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl), le maire de Yoff a salué à sa juste hauteur l’appel à la paix délivré par la communauté Layène.



« Si on ne sème pas la paix, on récolte le malheur et personne ne souhaite cela», a-t-il confié à la fin de la cérémonie. A en croire l’édile, le Président Macky Sall est à la tête de la chaîne de responsabilité des troubles que traverse le Sénégal.



« Le chef de l’Etat doit prendre ses responsabilités. C’est à lui de faire en sorte que la paix puisse régner parce qu’il en est la cause », a conclu Seydina Issa Laye Sambe.



Pour sa part, le Jaaraf de Ouakam, Alioune Ndoye croit qu’il revient à tous les acteurs de s’asseoir pour la sauvegarde de la patrie.



« Au Sénégal, on peut manger dans toutes les concessions ce qui n’est pas le cas dans la sous région. Nous devons sauvegarder cela», a expliqué l’autorité coutumière.