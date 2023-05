Apologie des LGBT, les propos choquants de Habib Beye sur Canal+ : « la lutte contre l’homophobie est une cause noble! »

Suite au refus de certains joueurs de porter le maillot arc-en-ciel, Habib Beye a lui porté sa « « robe d’avocat » pour défendre les droits des homosexuels. « Les gens qui ont décidé de ne pas porter ce maillot, je ne partage pas leurs convictions. Je ne respecte pas leurs choix » tels ont été les propos polémiques de Habib Beye, ce dimanche, sur le plateau du canal football club de Canal+.



Dans sa tentative de défendre la cause des homosexuels, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille et international sénégalais a pris une position pour le moins mitigée pour ne pas dire choquante pour une partie de l’opinion.

Issu d’une famille en partie musulmane de la banlieue de Thiaroye (Dakar, Sénégal) un pays à 95% musulman, sa posture ambiguë pour la cause des LGBT a forcément surpris plus d’un.



Sur le plateau du canal football club, Habib Beye visiblement mal à l’aise dans ce débat aux allures de jugement contre les nombreux footballeurs qui ont refusé de jouer avec le maillot floqué des couleurs arc-en-ciel symbolisant les LGBT, a publiquement déclaré que c’était une cause noble de lutter contre l’homophobie au même titre que le racisme et les autres causes. « Je pense que comme le racisme comme toutes les causes, aujourd’hui on devrait les représenter noblement » ajoute Habib Beye, loin d’être lui-même convaincu par sa plaidoirie qui risque de défrayer la chronique sur la toile et peut-être bien au-delà.



Essayant de couper la poire en deux il explique fébrilement… « il faut respecter leurs convictions personnelles, même si on est pas d’accord avec eux (les joueurs qui refusent de porter le maillot LGBT) parce que je pense que justement c’est une cause au même titre que le racisme qui doit être défendu et qui doit être porté. Après, c’est difficile de critiquer une conviction personnelle qu’on ne connaît pas. »



Pourtant, il finira par dire clairement que : « personnellement je ne partage pas cette conviction (refus de promouvoir l’homophobie .) Aujourd’hui je pense qu’il faut représenter toutes les causes… Je pense que c’est une cause que tout le monde devrait représenter » a-t-il fini par dire sur un plateau de journalistes et chroniqueurs visiblement acquis à la cause LGBT…