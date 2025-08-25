Anta Babacar Ngom dénonce un OFNAC précipité : la lutte contre la corruption mérite mieux


Devant ses collègues députés, Anta Babacar Ngom a affiché sa détermination à voter pour un nouvel OFNAC tout en dénonçant une démarche « précipitée » et « mal préparée ». Si elle a rappelé qu’elle est pour la lutte contre la corruption et favorable à un office renforcé, elle a exprimé de fortes réserves quant à la méthode employée par le gouvernement. « Je ne comprends pas cette précipitation qui va jusqu’à convoquer une session extraordinaire. On devait prendre le temps, revoir le fond avant de voter », a-t-elle martelé.

 

La députée a dénoncé le traitement réservé aux amendements. Selon elle, le ministre de la Justice est arrivé en commission avec 20 amendements sur son propre texte, ce qui, à ses yeux, est déjà une preuve de faiblesse dans la préparation du projet. Pire encore, elle affirme avoir déposé 8 amendements qui ont tous été rejetés « sans critique ni suggestion. Ce n’est pas la rupture que nous attendions », a-t-elle regretté, en appelant à plus de rigueur et de transparence dans l’examen de ce texte majeur.

 

Anta Babacar Ngom a enfin pointé l’écart entre les priorités du pays et celles de l’hémicycle. Selon elle, au lieu d’une précipitation sur un texte inabouti, le gouvernement aurait dû convoquer une session pour répondre à l’urgence nationale des inondations qui frappent durement des milliers de Sénégalais. « L’OFNAC est nécessaire, mais pas au prix d’un travail bâclé et d’amendements ignorés », a-t-elle averti.

Lundi 25 Août 2025
Dakaractu



