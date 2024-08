Annulation d'un projet routier à Mbour : Le Fera et la commune à couteaux tirés

L’annulation « supposée » d’un projet de construction de route dans le cadre du programme spécial de désenclavement, créé la polémique entre la commune de Mbour et le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA).



Dans un post sur sa page, le conseiller municipal de la commune de Mbour, Mouhamadou Barro, annonce qu’Ageroute a délibérément retiré les 7 km sur le projet initial malgré le fait que le processus a été déjà enclenché et malgré que tout ce qui était prévu comme apport de financement pour la réalisation de ce projet était déjà voté. « En réunion du conseil municipal de Mbour, on a reçu de la part du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, une information surprenante qui nous renseigne sur la suspension de la réalisation de 10 km de route qui étaient prévus dans le cadre du Programme Spécial de Désenclavement », a t-il rappelé. En plus, le conseiller municipal dit apprendre des informations renseignant que les 7 km de pavage ont été finalement transférés à Ziguinchor au détriment de Mbour.







Ce que le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA) a catégoriquement démenti hier dans un communiqué. Le FERA balaie d’un revers de main toute information faisant état de la suppression d'un projet de construction de 3 km de voie urbaine dans la commune de Mbour par le FERA. « Contrairement aux rumeurs diffusées, aucune convention de Financement d'un tel projet de construction n'est signée ou paraphée avec ladite commune. Donc le projet est inexistant. Mais également l’information est erronée car, infondée.







La municipalité de Mbour pour sa part, regrette ce communiqué du FERA et apporte des éclaircissements : « Il faudrait d'ores et déjà signaler que l'acte de signature de convention constitue l'ultime phase des projets du FERA qui se décomposent en plusieurs étapes. Pour ce cas précis, les interactions suivantes ont eu lieu : une décision de réaliser trois kilomètres de route à Mbour a été d'abord prise par le DG du FERA et notifiée à la commune. Ensuite, des agents de la direction technique du FERA ont été déployés sur le site pour l'identification des linéaires, en relation avec le service technique de la mairie. Enfin, le cabinet d'ingénierie CACO a été commis pour faire les études techniques et financières ainsi que l'élaboration du dossier jusqu'au niveau DAO » précise le communiqué de la mairie tout en soulignant avec regret, que « le nouveau DG semble avoir des difficultés pour une correcte prise en main de ce service de l'État extrêmement important ».