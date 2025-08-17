Anambé (Kolda) : Les riziculteurs tirent la sonnette d'alarme face aux inondations

Les riziculteurs du bassin de l'Anambé, dans la région de Kolda, tirent la sonnette d'alarme face à l'inondation massive de leurs parcelles. Mamadou Diang Diallo, président de la COPIL (Comité de pilotage), a lancé un appel à l’aide de l'État. Selon lui, le risque de perdre l'intégralité de la production est "très élevé".



Des difficultés financières et des craintes de non-remboursement



La situation est d'autant plus critique que de nombreux riziculteurs ont contracté des prêts bancaires, et craignent de ne pas pouvoir rembourser leurs crédits en cas de perte de récolte.



Mamadou Diang Diallo a également révélé que l'État leur doit de l'argent depuis 2023, une situation qui les met dans une position délicate avec leurs créanciers. « On nous doit de l'argent depuis 2023, et cette situation nous met dans une ambiance inconfortable avec nos créanciers », a-t-il déclaré, invitant l'État à les payer pour qu'ils puissent continuer leur activité.



Un appel à l'aide et au renforcement des moyens



Face à l'ampleur des dégâts causés par les fortes pluies, le président du COPIL a insisté sur la nécessité d'un soutien accru. « Si nous n'avons pas d'aide, on file droit vers la perte de nos récoltes et de nos économies », a-t-il affirmé.