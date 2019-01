Aminata Mbengue Ndiaye ( Ministre de l’Élevage) : « J’ai particulièrement apprécié la bonne organisation des sessions de formation »

Lors de la cérémonie de remise des certificats de spécialité aux métiers de l’aviculture, le ministre de l’élevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, s’est dit satisfaite de la bonne organisation des sessions de formation par le cluster aviculture et notamment pour ce qui concerne sa démarche participative et inclusive. Elle évoque aussi la qualité de formation reçue par les jeunes entrepreneurs de la part des 5 centres affiliés qui sont venus renforcer la faible professionnalisation des acteurs et ouvriers avicoles. Félicitant ainsi, le projet de formation professionnelle pour l’employabilité et la compétitivité (FPEC) qui vient combler l’insuffisance dans la gestion des exploitations.