Amélioration du cadre de vie à UAMD : 350 éléments mobilisés pour désherber le site.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme zéro déchet, dans les villes, universités, marchés entre autres espaces publics, la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DGCHP) a entamé des opérations de nettoiement ce 18 Mars au niveau des artères du campus pédagogique de l'Université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio. 350 éléments ont été mobilisés par la DGCHP en parfaite synergie avec des agents de la SONAGED et du programme Xëyu Ndaw Yi pour mener cette activité de nettoiement qui consiste à désherber l'environnement, mais également enlever les grosses pierres qui remettent en cause la propreté.



Cette intervention est une sorte d'accompagnement des enseignants et du corps professoral pour améliorer le cadre de vie de ce temple du savoir inauguré ce 1er Décembre de l'année dernière. "Nous avons amené plusieurs brouettes, pelles, râteaux, des balais entre autres. Et aussi de la logistique lourde avec les camions, les bennes qui nous ont permis effectivement de faire ce travail important", a renseigné Diomaye Dieng, directeur de la DGCHP du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Avant de soutenir que "c'est le début d'un partenariat. Parce qu'au delà de cette journée, nous allons réfléchir ensemble sur l'éventuelle convention avec les équipes du recteur.

\

Ce dernier qui a pris part à cette journée, a exprimé toute sa satisfaction en assurant que les cours vont bientôt démarrer dans cette université...