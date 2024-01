Amélioration de la situation des maires: revalorisation des indemnités, octroi de véhicules, passeports de service et autres avantages, acquis.

Les maires du Sénégal peuvent désormais exprimer une satisfaction dans leur statut d’élus des collectivités territoriales. En effet, plusieurs points contenus dans leurs plateformes revendicatives et qui étaient portés par leur organisation faîtière, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) ont trouvé gains de cause. C’est ce qu’a renseigné son président, Oumar Ba qui a tenu, ce 02 janvier, avec le bureau de l’AMS une conférence de presse pour rendre compte des résultats issus de l’audience que le Chef de l’Etat, Macky Sall a accordé, la semaine dernière, à l’AMS. Parmi les points clés pris en compte se trouvent le renforcement des indemnités notamment salariales et de retraite, la couverture sociale et sanitaire, la protection des maires, l’octroi de véhicules de fonction, la facilitation dans l’obtention de documents de voyages entre autres.







Pour ce qui concerne les indemnités, le maire sénégalais verra une nette amélioration de son salaire qui jusqu’ici était jugé limité. Ses adjoints également bénéficieront d’un réajustement de leurs indemnités. Il s’agira aussi d’accorder aux collectivités territoriales, une indemnité de session. L’autre avancée significative qui touche à l’amélioration des indemnités est la prise en charge retraite. Sous ce rapport, le maire bénéficiera d’un certain nombre d’avantages après services rendus à sa communauté.







Autres doléances qui ont trouvé une solution à la situation du maire concernent la couverture sociale et sanitaire mais aussi sa protection, une forme d’immunité pour mieux organiser son interpellation en cas d’actes délictueux. Il est encore noté des acquis liés à sa place dans le protocole avec l’Etat pour mieux considérer son statut.







Parmi tous les acquis, l’octroi des passeports de services en faveur du maire est entré en vigueur. C’est un point qui vise à faciliter au premier magistrat élu au suffrage universel direct ses missions vers l’extérieur. Des décrets présidentiels sont attendus les prochains jours pour matérialiser les autres points d’accords avec l’Etat.







Toutefois, l’AMS renseigne s’attendre dans le cadre de l’acte 3 de la décentralisation, le transfert de compétences, notamment, en ce qui concerne l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, la pêche, le tourisme entre autres secteurs d’activité.