Amdy Moustapha Ngom, SG ex travailleurs de la SOTRAC : « Nous avons discuté avec notre base. D’ici peu vous allez nous entendre »

Les ex-travailleurs de la société nationale de transport liquidée ruent dans les brancards du gouvernement du Sénégal. Face à la presse au siège de la CSA au même titre des ex travailleurs des sociétés de la SIAS et d’AMA Sénégal, ils exigent eux aussi de l’État leurs droits sans quoi, ils se feront entendre. « Nous avons discuté avec notre base. D’ici peu vous allez nous entendre », dira Amdy Moustapha Ngom.



Le SG des ex travailleurs de la SOTRAC prévient : « Malgré le conseil interministériel sur les sociétés publiques liquidées, le président avait créé une commission au niveau de la présidence, le 14 avril 2016, nous avions rencontré le directeur de cabinet, le ministre Oumar Youm, le 10 mars 2018, une autre rencontre a été tenue à la primature avec le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Depuis lors, nous n'avons rien vu. Que nenni. Le PM nous a promis pendant 72 heures pour nous permettre de rentrer dans nos fonds, rien encore. Le 21 février 2019 à Guédiawaye, le président de la République nous a promis à Guédiawaye de régler notre situation et nous avons voté pour lui. Depuis lors, rien! La vidéo est dans les médias. Nous nous sommes tous mobilisés pour sa réélection. Encore rien du tout », regrette Amdy Ngom.