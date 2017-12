Amadou Bâ répond à Mamadou Lamine Diallo : “Nous continuerons à signer des conventions”

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a rendu la monnaie de la piece à Mamadou Lamine Diallo qui déplorait la propension du gouvernement à “quémander à gauche et à droite”. “Nous continuerons à signer des conventions”, a répondu Amadou Bâ pour qui, c'est parce que le Sénégal est digne de confiance que les bailleurs sont prêts à accorder des lignes de crédits à taux qui baissent d'année en année. “Notre pays n'a jamais été aussi soutenu que maintenant. C'est la preuve que notre économie est bien tenue”, a t il assuré. Le ministre est aussi revenu sur la genèse du Plan émergent et a insisté sur la politique sociale du président de la République.