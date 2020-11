Amadou Bâ : « C'est avec dévouement et loyauté que je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance »

Le ministre des Affaires Étrangères sortant, Amadou Bâ lors de la passation de service au ministère, a manifesté son dévouement et toute sa disponibilité au président de la République. C'est pourquoi, il a tenu à remercier le chef de l'État.



« Plus qu’un honneur ou un privilège, ce fut un sacerdoce. J’exprime ma sincère gratitude à son Excellence le président de la République. C'est avec dévouement et loyauté que je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance. La diplomatie est le domaine réservé du chef de l'État. Le ministre est chargé de l'exécution de la partition avec le précieux concours des diplomates » fait-il savoir.



Le ministre Amadou Bâ a évoqué la fluidité des relations diplomatiques avec les pays frontaliers. « Le Sénégal a consolidé ses relations bilatérales et multilatérales avec les pays voisins … Ce qui a fait obtenir un poste au Sénégal avec d’autres actions diplomatiques, au Conseil de sécurité et de paix, une élection pour l'année 2020-2022. L’influence diplomatique du Sénégal, sa stabilité, le leadership du chef de l'État ont valu à notre pays le statut de co-président du forum sur la coopération sino-africaine », relève le ministre sortant des Affaires Étrangères.