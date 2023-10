Aly Ngouille Ndiaye déclare : « Je place ma candidature au dessus des partis politiques et des clivages politiques. Je suis candidat parce que j’aime mon pays. »

L’ancien ministre démissionnaire Aly Ngouille Ndiaye a officialisé, ce 07 octobre, sa candidature à la présidentielle du 24 février 2024. Le maire de Linguère qui a réussi une mobilisation exceptionnelle au Magic Land place sa candidature au dessus des formations politiques.

« Je pars à la rencontre de mon peuple dans un esprit rassembleur pour recueillir ses espérances et ses doléances. J’ai décidé s’il plaît à Dieu d’être candidat à l’élection présidentielle (…) Je place ma candidature au dessus des partis politiques et des clivages politiques. Je suis candidat parce que j’aime mon pays le Sénégal », a expliqué le candidat de la coalition Aly Ngouille 2024. Réunissant plusieurs partis politiques, mouvements et organisations féminines venus de toutes les régions du Sénégal, Aly Ngouille n’a pas manqué de jeter des piques à l’encontre du régime.

« Dans notre pays le Sénégal, il y’a beaucoup de souffrance, beaucoup d’injustice et beaucoup de divisions.

Je veux être le candidat d’un Sénégal réconcilié », a confié l’ancien ministre qui aspire à donner une chance à tous les enfants du Sénégal. Le responsable politique entend mettre le travail au cœur de sa vision.

« Le travail constituera notre boussole. C’est par le travail de tous que nous pouvons rendre notre pays plus solide », a-t-il fait savoir devant un parterre de militants et sympathisants venus lui exprimer son soutien.

Dans son programme, Aly Ngouille Ndiaye entend renforcer la sécurité au plan national et sous régional, propulser le progrès et la justice sociale mais aussi apporter des solutions au chômage des jeunes.

« Je veux donner de l’espoir et de l’esprit de conquête à la jeunesse sénégalaise fortement touchée par le chômage », a dit l’ancien allié de la coalition BBY.

Aly Ngouille Ndiaye entend opérer des réformes pour renforcer l’indépendance de la justice et s’engage à porter ce combat.

« Je veux rendre le Sénégal aux sénégalais », a conclu le candidat Aly Ngouille Ndiaye.