Alpha Condé sur Amath Dansokho : « C’était comme mon frère. Même si je devais passer juste une heure au Sénégal, il fallait toujours que je passe le voir... »

« Je suis profondément attristé par la nouvelle. Amath était un ami fidèle et sincère. Il était un homme exceptionnel. C’est un ami, un camarade que j’ai connu lorsqu’il était le représentant du Parti africain de l’indépendance (PAI). Les gens pensaient à l’époque que Amath était mon frère lorsqu’ils nous voyaient ensemble. C’était la personne à laquelle j’étais la plus attachée au Sénégal. Même quand je devais faire une heure au Sénégal, il fallait que je passe le voir. J’admire son engagement, son désintéressement et sa familiarité ».