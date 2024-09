Alliance vers les législatives : Yewwi Askan Wi New Look avec PUR, Taxawu, Dethié Fall, Bougane, Anta Babacar, PDF et Thierno Bocoum

Encore une nouvelle alliance se forme. Mais cette fois-ci, c’est la coalition Yewwi Askan Wi qui fait peau neuve en gardant certaines forces politiques telles que le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et Barthelemy Dias et Déthié Fall, président du PRP. Mais les nouveaux entrants sont Papa Djibril Fall, président du mouvement « Les serviteurs », Bougane Gueye Dany de Guem Sa Bop / Les Diambars, Anta Babacar Ngom, présidente de l’ARC et Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR.



Cette nouvelle force politique entend faire face au parti présidentiel pour une assemblée équilibrée et de qualité. La coalition Samm sa kaddu qui regroupe ces différentes entités est dénommée : « Samm Sa Kaddu / Sauver le Sénégal » entend offrir aux populations sénégalaises « des représentants crédibles, capables d’assumer pleinement le rôle de parlementaires au service exclusif du peuple sénégalais ».



Son objectif est de constituer une majorité parlementaire forte, qui permettra d’instaurer

une cohabitation au sein de l'exécutif, garantissant ainsi un véritable équilibre des pouvoirs et une meilleure gouvernance.