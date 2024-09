Alliance politique Alternatives citoyennes rejoint la coalition MIMI 2024.

À moins de deux mois des élections législatives du 17 novembre 2024, des alliances se forment entre les formations politiques. Le parti Alternatives citoyennes dont le président est Babacar Sané Ba annonce son adhésion officielle à la coalition MIMI 2024, dirigée par l'ancienne Premier Ministre, ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental, et actuelle Haut Représentant du Président de la République du Sénégal SEM Bassirou Diomaye Faye, madame Aminata Touré, dite Mimi Touré.



Dans le communiqué parvenu à Dakaractu, Babacar Sané Ba remercie chaleureusement 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫é pour les fructueux échanges qui ont permis de sceller cette alliance politique, fondée sur des 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐬 et un engagement profond pour le 𝐝e𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐥.Pour le Parti Alternatives Citoyennes, "cette adhésion marque le début d'un 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐨𝐧𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 au service exclusif du 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐥, visant à renforcer la 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 et à soutenir les 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞𝐞𝐬 de bâtir un 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧, 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐫𝐞 ".



Ainsi, Babacar Sané Ba et ses camarades s'engagent aux côtés de la coalition MIMI 2024 pour porter haut les aspirations de notre nation, et invitent tous les citoyens à se joindre à eux pour faire de cette vision une réalité !