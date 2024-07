Aliou Sall révèle : « Le jour où Mansour Faye a envoyé des jeunes filles dans mon bureau… »

Entre l’ancien président de la caisse de dépôts et consignations et le beau-frère de Macky Sall, les relations ne sont pas au beau fixe. « Je n’ai aucune relation avec Mansour Faye. Ce n’est ni mon ami ni mon ennemi. Je me rappelle juste qu’il a un jour, envoyé des jeunes filles dans mon bureau pour que je puisse les aider pour disposer d’un marché en communication. J’étais à l’époque directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Je les ai tout bonnement éconduits car, elles avaient un accoutrement indécent » a révélé Aliou Sall en rappelant qu’il n’a jamais eu besoin de Mansour Faye.







L’ancien maire de Guédiawaye s’exprimait à l’occasion d’un entretien spécial accordé à la Radio Futurs Médias ce vendredi.