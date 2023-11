Aliou Cissé ne digère pas l’arbitrage contre le Soudan du Sud : « Si je commence à parler…Je risque d’être suspendu »

« Je vais mesurer mes paroles (…), parce que si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l’arbitrage sur le continent africain, je risque d’être suspendu » a d’emblée répondu le technicien sénégalais avant de s’en prendre à l’arbitre. Il faut dire que la prestation du maître du jeu, venu du Lesotho, David Molise, n’a pas été de haut niveau samedi dernier. Il a plus brillé par ses décisions controversées au cours de la rencontre entre le Sénégal et le Soudan du Sud (4-0.)



Interpellé sur les faits de jeu qui ont marqué la rencontre entre les Lions et les Bright Stars, El Tactico ne s’est pas gêné pour dire ses quatre vérités au cours de la conférence de presse d’après match. Entre le but d’Habib Diallo refusé sur une position de hors-jeu très litigieux (absence de VAR), un autre penalty non sifflé sur ce même Diallo, sans oublier le carton rouge qui devait être donné au gardien soudanais, le Sénégal a été lésé d’après Cissé. Autant de failles qui ont irrité le coach des Lions…



« Si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l'arbitrage sur le continent africain, je risque d'être suspendu (...) sur ce match là il devait y avoir un carton et je pense que sur le but de Habib, je ne suis pas sûr qu’il y ait hors-jeu (…) Le football africain est en train de se développer, les États mettent les infrastructures adéquats… Pour moi, ont doit aider les arbitres et les accompagner. Ils sont seuls. Il est important que la Caf continue à accompagner ces arbitres (…) Imaginez ces arbitres, ils viennent du Lesotho, ils arrivent dans un pays francophone avec personne pour les accompagner » souligne-t-il.



Profitant de cette brèche, Aliou Cissé en appelle à la diligence de l’instance dirigeante du football africain, pour investir davantage dans la formation des arbitres. « Tout ça fait partie de la réflexion de la CAF pour améliorer le niveau du jeu. On ne peut jouer sans arbitre. Donc nous devons les aider et les mettre dans de meilleures conditions (…) Aujourd’hui, quel est le statut de l’arbitre ? Combien d’arbitres aujourd’hui sont cooptés, payés, rémunérés ? C’est tout ce travail-là que la CAF doit regarder encore en profondeur. Depuis huit ans que je suis ici, rien que pour ces éliminatoires du mondial il y a eu énormément d’erreurs d’arbitrage partout sur le continent africain » a alerté Aliou Cissé.



Mouhamadou Moustapha Gaye