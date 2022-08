Aliou Cissé : « Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales... »

La déclaration polémique du président du Napoli sur les contraintes de la CAN qui mobilise trop les joueurs africains au détriment des clubs européens, a fait réagir Aliou Cissé.



Dans les colonnes de Onze Mondial, le sélectionneur de l'équipe nationale du sénégalais a servi une réponse froide à De Laurentiis le défiant de se priver de footballeur africain comme il l'a récemment soutenu.



"J’ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je le mets au défi d’essayer de ne pas recruter de joueurs africains. Un joueur de football peut jouer pour douze clubs, mais il n’aura qu’une seule équipe nationale. Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu’il soit, je l’appellerai pour défendre les couleurs de la nation, s’il est compétent. Évidemment, les clubs ont peur de la Coupe d’Afrique des nations, mais c’est important pour notre pays et notre continent."



Pour rappel, De Laurentiis avait déclaré ceci : "Ne me parlez plus des Africains. Je les aime, mais s’ils signent chez nous à l’avenir, qu'ils renoncent à jouer la CAN. Nous, on se retrouve comme des idiots à payer des salaires pour les envoyer dans le monde entier à jouer pour les autres."