Alexandre Ngom ingénieur polytechnicien lance son mouvement «DOOLEL ASKAN WI»

Un nouveau mouvement «DOOLEL TAXAWU ASKAN WI» a été porté sur fonds baptismaux dans l’arène politique sénégalaise par l’ingénieur polytechnicien, Alexandre Ngom. «Au cours des dernières décennies, le Sénégal a initié et mis en œuvre d’importants programmes et réformes sur les plans politique, économique et social.



Face aux défis et enjeux actuels de notre pays marqués par une troisième alternance politique le 24 mars 2024 dans un contexte caractérisé par l’insécurité, l’émigration clandestine avec son lot de décès, les problèmes d’emploi des jeunes surtout et combiné à un autre environnement où les citoyens exigent une pleine participation dans la gestion des affaires les concernant, un Mouvement dénommé DOOLEL TAXAWU ASKAN WI à vocation économique, sociale, politique et culturelle a été mis sur pied et lancé ce 22 septembre 2024 », lit-on dans un document parvenu à Dakaractu.



Selon la même source, « le mouvement «DOOLEL TAXAWU ASKAN WI » compte jouer pleinement sa partition sur toutes les questions qui interpellent les sénégalaises et les sénégalais en mettant à chaque fois en avant l'intérêt supérieur des citoyens et du pays ». Ayant pour préoccupation le bien-être des populations, « le mouvement «DOOLEL TAXAWU ASKAN WI» est ouvert aux citoyens sénégalais hommes et femmes résidant au Sénégal ou dans la diaspora, jouissant de leurs droits civiques et qui en acceptent les dispositions statutaires».



«Le mouvement «DOOLEL TAXAWU ASKAN WI» va se déployer sur le plan national et dans la diaspora avec un fort ancrage territorial. Ensemble pour un Sénégal de paix, de prospérité où il fait bon vivre », a conclu le communiqué.