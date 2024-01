Akon City : Une année de plus sans la ville futuriste promise par le chanteur Akon

Quelques années auparavant, le chanteur américain d'origine sénégalaise Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, annonçait avec enthousiasme, la construction à venir d'une ville futuriste dans le village de Mbodiène que l'on baptisera "Akon City." Jusqu'alors, ce projet immense demeure utopique. Une situation difficile qui déçoit autant l'artiste lui-même que la population.

La réjouissance semble s'être définitivement dissipée pour Alioune Badara Thiam. Akon City, un projet architectural datant de 2018, dont le chanteur s'impatientait d'en voir la finalité depuis longtemps, reste jusqu'à aujourd'hui qu'une simple intention sur papier.

En effet, si l'artiste a pour habitude de rassurer des personnes dubitatives sur l'avancée certes lente mais active de son idée, lors d'une récente apparition médiatique ce vendredi 7 au Lac rose, pour l'inauguration d'une mosquée érigée au nom de son père, le chanteur de R'n'B ne s'est plus du tout montré aussi optimiste. Pour la première fois, monsieur Badara Thiam a admis être "très déçu." « Quand je créais le projet "Akon City", je voulais qu'il soit connu. Que tous sachent ce que je veux faire pour que les sénégalais puissent me soutenir. Mais ce que j’ai senti, ce n’est pas de l’aide, mais une volonté de destruction», a-t-il lâché devant la presse.

Cependant, ce sabotage ne sera pas un frein à la volonté de Alioune Badara Thiam. Loin de baisser les bras, il révèle qu'il tentera d'accomplir ce projet désormais sous silence. " Maintenant je ne parlerai plus, je ferai ce que je dois faire sans rien dire. Je suis déçu. C’est ce que je ressens. Certains, au lieu de m’aider, ont essayé de détruire", explique-t-il.

Si le chanteur compte se mettre au travail d'ici-là, il doit le faire au plus tôt. Car, rappelons que le directeur général de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO), Souleymane Ndiaye, en décembre dernier, a donné un ultimatum de deux mois à Akon City si le projet n’avançait pas...