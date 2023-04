Aïd el-Fitr Mosquée Omarienne : l’imam prêche pour les bonnes manières et la non-violence.

La communauté Omarienne a célébré ce vendredi-ci l’Eid El Fitr, marquant ainsi la fin du jeûne musulman.







Les disciples venus nombreux ont écouté le discours de l’imam Thierno Seydou Nourou Tall.







Ce dernier a tenu à inciter les disciples à continuer de préserver les exigences du mois du carême, de préserver les bons actes et manières « Soyez toujours aux services de vos parents et valoriser toujours les plus démunis et vous ne le regretterez pas » dit L’imam











Cependant, Thierno Nourou n’a pas manqué de revenir sur la situation du pays et exhorté les jeunes à la non-violence.