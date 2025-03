Aïd El-Fitr 2025 : Mbackiou Faye prie pour le Sénégal et appelle à l’unité nationale

Le dieuwrigne général de Dakar, représentant du khalife général des Mourides, Mbackiou Faye, a adressé des prières pour le Sénégal et pour toute la Ummah islamique. Dans son message, il a insisté sur la nécessité de renforcer l’unité nationale et d’œuvrer pour une gouvernance vertueuse, en formulant des vœux de paix et de prospérité pour le pays.



Mbackiou Faye s’est dit confiant quant aux prières faites pour le développement du Sénégal, particulièrement dans un contexte marqué par l’exploitation du pétrole et du gaz. Selon lui, ces ressources naturelles doivent être perçues comme un don de Dieu, à préserver et à transmettre aux générations futures.



Tout en soulignant que le pays a su éviter les troubles et manifestations qui secouent plusieurs nations africaines, le guide religieux a exhorté les Sénégalais à maintenir cet équilibre et à veiller à la préservation des bienfaits que Dieu a accordés au pays.



Dans un contexte où le Sénégal amorce un nouveau cycle politique, Mbackiou Faye a également formulé des prières pour les nouvelles autorités, leur souhaitant sagesse et clairvoyance dans la gestion des affaires publiques. Il a insisté sur l’importance d’une gouvernance transparente et orientée vers le bien-être du peuple.



Enfin, son message s’est conclu par un appel solennel à la solidarité et à la préservation des valeurs qui fondent la nation sénégalaise, dans l’espoir d’un avenir prospère et harmonieux pour tous.



Amadou Koundour