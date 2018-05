Agro-alimentaire : 8 PME accompagnées par l’ASN pour faciliter leur intégration dans l’économie formelle

Un Atelier préparatoire pour les PME retenues pour un diagnostic du système HACCP s’est tenu ce jour à Dakar, pour procéder aux signatures de contrat des entreprises afin d’améliorer leur niveau de conformité par rapport au référentiel en vigueur.



Le HACCP est défini par la FAO comme « un système qui identifie, évalue et maitrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments ».



Cet Atelier entre dans le cadre du renforcement des capacités des femmes et des jeunes entrepreneurs, mais aussi des PME à appliquer les normes et les systèmes de contrôle de la qualité pour faciliter leur intégration dans l’économie formelle, mais aussi à être conforme aux exigences normatives nationales et internationales.



L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a financé un projet intitulé « Femmes, Jeunes entrepreneurs et Normalisation (FJN) », pour quatre pays Africains dont le Sénégal, piloté par le Réseau Normalisation et Francophonie (RNF) et exécuté par l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) au niveau national. L’objectif de ce projet est de mobiliser les femmes et les jeunes entrepreneurs, de les informer et de les former sur les questions de normalisation propres à leur domaine d’affaires …