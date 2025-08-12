Agriculture : Baisse notable de la production arachidière et céréalière au Sénégal

La campagne agricole 2024/2025 enregistre un recul marqué dans plusieurs filières stratégiques, selon les résultats provisoires publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

En arachide huilerie, la production nationale est estimée à 795 585 tonnes, soit une baisse de 24,8 % par rapport à la campagne précédente (1 057 836 tonnes). Cette contreperformance est attribuable à une diminution des rendements (-19,8 %) et des superficies emblavées (-6,3 %).

Les cultures céréalières connaissent également un fléchissement. Le total national passe de 3 056 139 tonnes en 2023/2024 à 2 310 018 tonnes en 2024/2025, soit une baisse de 24,4 %. Les productions de mil (-12,7 %), de sorgho (-5,3 %), de maïs (-12,7 %) et de riz (-10,7 %) reculent toutes, traduisant l’impact combiné des conditions climatiques et des contraintes agricoles structurelles.

Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les politiques d’appui aux filières vivrières, notamment en termes d’accès aux intrants, de mécanisation et de résilience face aux aléas climatiques.