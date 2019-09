Agnam / Évaluation des travaux du CSA : " La région de Matam a besoin de disposer d'une structure sanitaire de cette dimension...( Abdoulaye D. Sarr)

Comme annoncé ce vendredi dans la région de Matam, le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a visité cet après-midi le nouveau centre de santé des Agnam. Ce joyau construit pour la population des Agnam, dispose d'un SAU, d'un bloc opératoire, d'une maternité, d’un service d'ophtalmologie, d'un centre d'hémodialyse, d’une cité logeant le personnel de santé et de tout ce qu'il faut pour répondre aux normes d'un grand centre de santé. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, très honoré de l'accueil de l'honorable député Farba Ngom et de son implication patriotique, se réjouit par ailleurs de la conception de ce centre de santé.

En tant que ministre de la santé et de l'action sociale, Diouf Sarr assure ne menager aucun effort pour mettre en musique les instructions du chef de l'État et permettre aux populations des Agnam de voir dans les plus brefs délais, ce centre de santé opérationnel...