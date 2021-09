Afrobasket masculin 2021 : Les Lions sur le podium avec un énorme Gorgui Sy Dieng (Sénégal 86-73 Cap-Vert).

Comme lors de l'Afrobasket masculin de 2017, le Sénégal termine sur le podium après avoir dominé le Cap-Vert 83 à 73 lors de la petite finale. Une médaille de bronze qui fait office de consolation pour le coach Boniface Ndong et ses Lions qui rêvaient d'un sacre continental.



Une victoire qui porte la marque de la star sénégalaise, Gorgui Sy Dieng (31 ans, 2m11) qui s'est une nouvelle fois illustré avec ses 30 points, 12 rebonds et 5 passes décisives ! Avec une nouvelle fois la énième note d'évaluation de ce match (+35), le pivot de Atlanta Hawks est actuellement le meilleur marqueur (120 points inscrits) de cet Afrobasket en plus d'être le deuxième au niveau des rebonds pris (63.)



Avec une sélection relativement jeune et un staff technique plus que compétent, le Sénégal qui connait une véritable phase de transition aura beaucoup d'enseignements à tirer de cet Afrobasket en vue des échéances futures...