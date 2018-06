Africa Mercy : Escale à Dakar du plus grand bateau hôpital.

La presse a eu l’occasion de visiter ce jour le plus grand bateau du monde l'Africa Mercy, qui sera pendant 72 heures au pays de la Téranga pour revenir en aôut 2019 afin d’y séjourner pendant 10 mois, pour améliorer l’accès aux soins de santé. Différentes pathologies y seront traitées, telles la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie générale, la chirurgie ophtalmique, la chirurgie plastique réparatrice, les fistules obstétricales, la santé de la femme, la chirurgie orthopédique et pédiatrique.



Mercy Ships, une organisation internationale, via Africa Mercy, offre des opérations gratuites grâce à ce plus grand navire hôpital privé au monde qui dispose à son bord de plus de 400 bénévoles provenant du monde entier...