Affrontements entre pêcheurs de Cayar et de Mboro : Délibéré prévu ce 10 mai 2023

Après deux renvois, le procès opposant les pêcheurs de Cayar à ceux de Mboro s'est finalement tenu en audience spéciale. Le procureur près le tribunal de grande instance de Thiès a appelé à l'apaisement dans les deux camps. L'affaire sera délibérée ce 10 mai 2023.Les faits remontent au 2 avril dernier.



Pour avoir bravé l'interdiction d'utiliser des filets dormants et des monofilaments dans leur zone, des pêcheurs de Mboro ont vu leurs outils de pêche brûlés par des pêcheurs de Cayar. Ce qui a suscité l'ire de jeunes pêcheurs de Mboro qui ont attaqué des jeunes pêcheurs de Cayar. Ces derniers ont vite réagi. C'est ainsi qu'un jeune de Mboro a perdu la vie suite à une attaque en haute mer. Puis, les fils de Cayar s'en sont également pris aux communautés de Mboro, Guet ndar et Fass Boye installées à Cayar pour la campagne. Ce qui a occasionné chez ces derniers des blessures physiques graves sur ces populations ainsi que des dégradations de biens.





Ainsi, une trentaine de jeunes ont été arrêtés pour les faits de destructions de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme.