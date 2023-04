Affrontement à Cambérène : Les autorités religieuses de la commune exigent la libération de Mbaye Fall et la restitution de ses biens.

Quiconque connaît Cambérène doit, rattacher la commune à des idéaux de paix (Diamalaye). Cependant, les affrontements notés hier entre les jeunes de la commune et les forces de l’ordre, ont suscité beaucoup d’interrogations.



Aujourd’hui, les autorités religieuses de la commune se sont aujourd’hui réunis dans la grande mosquée de la commune pour rétablir les faits, après les incidents de la nuit dernière.



Pour eux, l’un de leurs compatriotes, en l'occurrence Mr Babacar Fall dit Mbaye Fall, considéré comme l'un des plus méritants Layène, des plus engagés, subit une injustice que nous ne pouvons tolérer.



Revenant en détail sur l'historique du conflit né à Gadaye, Seydina Issa Laye Diop semble penser que le chef de l’État Macky Sall ne doit pas rester sans réaction face à cette situation, c’est pourquoi il a tenu à ce que le gouvernement fasse le nécessaire avant que ces jeunes ne déroulent d’autres plans d’action.