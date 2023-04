Affaire « top cas » sur Facebook : Les quatre mises en cause bénéficient d’un retour de parquet

Les quatre premières personnes interpellées dans le cadre de l’affaire « Néné touty » ou encore « top cas » ont finalement bénéficié d’un retour de parquet vers un autre commissariat après avoir fait un bref séjour dans les locaux de la cybercriminalité.



L’infirmière, Rokhaya Daba Tine, les commerçantes, Fatou Diop et Mame Bassine Niang ainsi que la journaliste de Walfadjiri Thioro Diouf Cissè sont concernées par ladite décision. En attendant d’autres arrestations qui devraient suivre dans ce dossier aux nombreuses ramifications.



Ce groupe de personnes fait l’objet de poursuites suite à des accusations de diffamation, collecte et diffusion de données à caractère personnel via des groupes de discussions Facebook et WhatsApp.