Affaire des carrières à Nianing: Les précisions et informations complémentaires de la société Prochimat

Après le mouvement d’humeur des populations de Nianing Gorée que nous avons eu à relayer ce mercredi, la société PROCHIMAT qui a été pointée du doigt vient apporter sa part de vérité dans cette affaire. La société tient à préciser qu’elle n’a « jamais eu de problèmes avec les populations de NIANING, encore moins avec celles du village de GOUREL (son voisin immédiat) autant pour des questions environnementales, de sécurité ou d’accident ». Elle informe qu’elle est confrontée plutôt à des spéculateurs fonciers, qui « ont mis en place un plan de morcellement de la carrière depuis 2020 ».







Par conséquent, PROCHIMAT informe les populations que les actes administratifs sur la carrière qui leur ont été délivrés ou vendus sont sans valeur juridique. PROCHIMAT informe la population que par jugement n°236 du 02/09/2021 (voir copie), le tribunal de grande instance de Mbour (TGI) a cassé un acte administratif délivré à un tiers et ordonné son expulsion de la carrière. Dans sa décision du 02 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Mbour (TGI/ Mbour), il est établi que Thierno MARONE et Isabelle Denise Fatou BABY sont occupants du périmètre objet du titre minier Numéro 11 sis à Nianing affecté à Prochimat SA, sans droit ni titre. Le tribunal a ordonné leur expulsion dudit périmètre, tant de leur personne, de leurs biens que tous occupants de leur chef et déboute la Prochimat SA de sa demande en paiement de dommages et intérêts comme mal fondée. Et aux condamnés, à payer la société Prochimat SA la somme de 10.000.000 à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues sous le bénéfice de l'exécution provisoire.





La société Prochimat rappelle qu’elle est titulaire du titre minier Neuf (N°09/M) de Mbour Ex 11/M de Thiès situé à Nianing avec comme activité principale, l’exploitation de l’attapulgite. Elle rappelle que « tous les employés, les fournisseurs, les prestataires qui travaillent avec la société sont des sénégalais ».